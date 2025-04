Spiaggia dei bambini nel 2025 non si potrà fare

fare a meno della Spiaggia dei bambini di Voltri nell'estate 2025. La notizia è ufficiosa e non ufficiale, ma, tenendo conto dei tempi tecnici e della situazione attuale, non sembrano proprio esserci le condizioni per realizzare le attività in riva al.

Spiaggia dei bambini, "nel 2025 non si potrà fare". Difficoltà strutturali e burocrazia cancellano la Spiaggia dei Bambini di Voltri: quest’estate non ci sarà. Voltri, un’estate senza la “Spiaggia dei Bambini”. Forte Campus 2025: al via dal 1 aprile le iscrizioni ai centri estivi per bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Dai fumetti agli aquiloni: gli eventi per bambini da non perdere questo aprile. Progetto Ricerca Sponsor La Spiaggia dei Bambini 2025. Ne parlano su altre fonti

