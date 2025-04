Spettrometria di massa | nuova soluzione Roche in Italia

Leggi su Ildenaro.it

MONZA (ITALPRESS) – La Città della Salute e della Scienza di Torino sarà il primo centro di assistenza sanitaria pubblica inad utilizzare ladiDiagnostics per le analisi effettuate con ladipresso il laboratorio di Biochimica Clinica. L’accordo prevede l’installazione dello strumento nelle prossime settimane.LadiDiagnostics è certificata per l’intero processo diagnostico secondo il regolamento europeo per la diagnostica in vitro (IVDR) , fondamentale per garantire la standardizzazione dei test clinici indied avere consistenza dei dati per un percorso di cura ottimale dei pazienti. Il sistemaè, inoltre, integrabile con il resto del laboratorio centrale per un flusso analitico più efficiente e rapido.