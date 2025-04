Spettacolo ' Non è vero ma ci credo'

Cataniatoday.it - Spettacolo 'Non è vero ma ci credo' Leggi su Cataniatoday.it Al Teatro Metropolitan di Catania va in scena una delle più celebri tra le commedie di Peppino De Filippo con Enzo Decaro, nel ruolo del protagonista, e la compagnia Luigi De Filippo. Sabato 12 (ore 17.30 e ore 21) e domenica 13 aprile (ore 17.30) per Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea.

