Speedline dal Ministero via libera al Piano industriale varato dai commissari

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha dato il via libera al Piano industriale 2025-2027 presentato dai commissari Straordinari di Speedline, azienda di Santa Maria di Sala che produce cerchi in lega. Un momento importante per il risanamento di.

