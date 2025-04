Ilrestodelcarlino.it - Spal: Mister Baldini cerca la svolta con una difesa compatta e maggiore efficacia sotto porta

ha conquistato l’unica vittoria in 10 giornate sulla panchina dellacon un calcio di rigore realizzato da Molina sul campo della Pianese. Poteva finire allo stesso modo anche a Sassari, peccato che l’arbitro Aldi abbia clamorosamente sorvolato sull’atterramento di Rao da parte di Zaccagno, il portiere della Torres. Per il resto, sono diversi i punti in comune tra la gara di Piancastagnaio e quella dello stadio Sanna, coi biancazzurri concentrati e sul pezzo dal primo all’ultimo minuto in fase difensiva ma allo stesso tempo spreconi all’ennesima potenza. Prima di partire per la Sardegna, il tecnico di Massa aveva indicato nella compattezza difensiva la priorità. Equesto profilo la squadra non lo ha deluso: Arena, Bruscagin e Fiordaliso (aiutati da due centrocampisti con caratteristiche prettamente difensive come Nador e Awua) hanno retto l’urto dell’attacco della Torres, riducendo ai minimi termini i pericoli dalle parti di Galeotti che si è sporcato i guantoni soltanto nel finale per respingere una punizione di Masala.