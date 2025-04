Spaccio in auto in via Carbonara bloccati in due dalla Municipale dopo colluttazione

dalla Polizia Municipale in via Carbonara, a Napoli: sono stati trovati con diversi dosi di cocaina e soldi contanti. Leggi su Fanpage.it Due uomini sono stati denunciatiPoliziain via, a Napoli: sono stati trovati con diversi dosi di cocaina e soldi contanti.

Spaccio in auto in via Carbonara, bloccati in due dalla Municipale dopo colluttazione. Napoli, sorpresi con la droga: arrestati due pusher a Via Carbonara. Napoli, 16enne sorpreso in strada con cocaina e contanti: tenta la fuga, arrestato di notte dalla Polizia. Spaccio di droga a Napoli, 4 arresti in poche ore in diverse zone della città: dove sono scattate le manette. Incendio nella notte in un'autorimessa a Carbonara: fiamme domate dai vigili del fuoco. Allarme predoni delle auto tra il Carmine e Castelletto, i residenti: “Decine di macchine vandalizzate”. Ne parlano su altre fonti

Spaccio in auto in via Carbonara, bloccati in due dalla Municipale dopo colluttazione - Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia Municipale in via Carbonara, a Napoli: sono stati trovati con diversi dosi di cocaina e soldi contanti ... (fanpage.it)

Napoli, sorpresi con la droga: arrestati due pusher a Via Carbonara - Questa notte una pattuglia di agenti della polizia municipale della unità operativa San Giovanni in servizio C.O.T. (Centro Operativo Territoriale) hanno arrestato, a poca distanza da ... (msn.com)

A Castelletto è allarme furti sulle auto: raffica di colpi nelle vie collinari - Dopo il Carmine e corso Carbonara, i furti sulle auto si spostano nella parte più alta di Castelletto, tra via Acquarone ... a un aumento dello spaccio e del consumo di droga in zona, con ... (msn.com)