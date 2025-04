Ilrestodelcarlino.it - Spaccata notturna alla Gelateria Gianni: danni per 4.000 euro

Bologna, 8 aprile 2025 – Due spintoni contro la porta di vetro. Che esplode in mille frammenti di vetro. Quattromiladi, per portare via 300di fondocassa e due torte gelato. Nel mirino dei soliti ignoti, questa volta, ladi via San Vitale, all’ombra delle Torri e ora del cantiere. “Un cantiere che ci isola e crea terreno fertile per i delinquenti. Questa sarà la sestain pochi mesi in via San Vitale”, dice amaro Ulisse De Simoni, titolare dellapresa di mira. Le telecamere hanno ripreso il colpo L’rme è scattato alle 4,15. L’impianto di videosorveglianza ha ripreso tutta la scena: “Due, a volto travisato che si lanciano contro la porta un paio di volte fino a farla esplodere. Probabilmente si spaventano anche, perché scappano”, dice ancora il gelataio.