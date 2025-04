Sovraindebitamento in Liguria | Genova guida per numero di casi debito medio sopra la media nazionale

Liguria quasi una persona sovraindebitata su due vive a Genova. È il dato che emerge da Finsight, l’osservatorio che ha esaminato oltre 8.000 profili italiani in difficoltà economica, tra cui più di 200 residenti nella regione. Il capoluogo si conferma maglia nera per numero di casi: il 47%. Genovatoday.it - Sovraindebitamento in Liguria: Genova guida per numero di casi, debito medio sopra la media nazionale Leggi su Genovatoday.it Inquasi una persona sovraindebitata su due vive a. È il dato che emerge da Finsight, l’osservatorio che ha esaminato oltre 8.000 profili italiani in difficoltà economica, tra cui più di 200 residenti nella regione. Il capoluogo si conferma maglia nera perdi: il 47%.

Sovraindebitamento, guida su come liberarsi dai debiti con la legge 3/2012 - Proprio per rispondere a queste situazioni, il legislatore ha introdotto la disciplina del sovraindebitamento, è stata introdotta dalla legge n. 3 del 2012, nota anche come "legge salva suicidi", un ... (altramantova.it)