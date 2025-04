Puntomagazine.it - Sovraffollamento carcerario: emergenza umanitaria e necessità di riforma

Un confronto pubblico per analizzare la crisi del sistema penitenziario italiano e promuovere soluzioni concrete nel rispetto dei diritti umani.Roma, al viaNELLE CARCERI: È ANCORA, il convegno promosso dall’Associazione Uniti nel Fare presieduta da Renata Polverini, che si terrà Giovedì 10 Aprile alle ore 16:30 in Piazza Montecitorio 116, Roma, volto a discutere il grave problema delnelle carceri italiane.La situazione nelle carceri italiane rimane critica con una crisi sociale e umana sempre maggiore, le misure adottate finora non sono sufficienti per garantire condizioni di vita dignitose ai detenuti. Urgente un interventotore. Questo fenomeno non è solo una questione di diritti umani, ma rappresenta anche un grave rischio per la sicurezza e la salute dei detenuti e del personale penitenziario.