Iltempo.it - Sottocorona: "Il grigio c'è". Ecco dove colpiranno le precipitazioni

A preoccupare, all'ottavo giorno di aprile, non sono tanto le nuvole e le piogge, ma "il freddo". Parola di Paolo, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le ultime previsioni. Indicando la carta, l'esperto è partito dalla giornata di oggi, martedì 8 aprile: "Qualche precipitazione c'è, ma sono in prevalenza nella zona del verde, vale a dire pioviggini, un millimetro nelle 24 ore", ha detto.? "Zone alpine, zone del centro, la parte tirrenica e poi, vedete, proprio sul tirreno c'è questa zona che arriva poi in Sardegna, in Corsica, sull'arcipelago toscano, qualche debolissima pioggia", ha spiegato. Domani "c'è un'estensione di queste", che andranno a toccare "tutta la fascia alpina e prealpina, poi dalla Liguria a parte dell'Emilia, le zone del centro, e ancora una volta il medio-alto tirreno", ha continuato.