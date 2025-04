Sostegni politica diplomazia | la partita comune di governo e categorie produttive sui dazi

È il giorno dell'incontro con le categorie produttive. A Palazzo Chigi, per parlare di come affrontare i dazi imposti dagli Usa, nel primo pomeriggio sono attesi i rappresentanti dei settori considerati più esposti, come agroalimentare, farmaceutica, meccanica di precisione, moda e automotive. Il governo ci arriva sulla scorta del punto fatto ieri con la task force di ministri che Giorgia Meloni, la settimana scorsa, aveva investito del compito di presentare un prospetto basato su cifre e approfondimenti, dunque ancorato alla realtà, su quali possono essere gli effetti concreti delle nuove tariffe. Una conferma del fatto che il richiamo alla calma e alla razionalità da parte dell'esecutivo non è una generica volontà di rassicurazione, ma una linea strategica e operativa ben definita. Del resto, è la stessa emersa in queste giornate difficili anche dalle categorie produttive.

