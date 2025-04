Veronasera.it - Sorpreso a rubare bici in centro, si è scagliato sulla polizia locale: nello zaino nascondeva altra refurtiva

Leggi su Veronasera.it

Grazie alla segnalazione del proprietario, nella serata di lunedì ina Verona, tra piazza Erbe e via Mazzini, laha tratto in arresto un 36enne che si sarebbe reso protagonista del tentato furto di dueclette in cortile Mercato Vecchio, insieme ad un'persona che è.