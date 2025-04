Sorelline scomparse poco fa il drammatico annuncio | cosa succede

fa il– Tragedia a Bahia Blanca: dopo un mese di intense ricerche, è stato scoperto il corpo di una delle duein seguito alla devastante inondazione che ha colpito la città argentina il 7 marzo. La piccola, di 5 anni, è stata rinvenuta a circa 40 chilometri dal luogo dell’incidente. La sorellina più piccola, di appena un anno, è ancora dispersa. ( dopo le foto)Leggi anche: Corpo trovato nel fiume, identificata la vittima: di chi si trattaLeggi anche: Funerali di Sara Campanella, la diretta a “Storie Italiane” ma è polemica:fa ilSecondo le ricostruzioni, la famiglia si trovava in auto quando è stata sorpresa dall’improvvisa esondazione di un fiume.

