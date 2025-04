Ilfattoquotidiano.it - “Sono un’infermiera in un hospice e so quello che vedono le persone prima di morire, vi spiego cos’è lo sguardo della morte”: il racconto di Julie McFadden

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storia dila racconta il DailyMail. La 42enne è infermiera in undi Los Angeles e ha deciso di raccontare cosa vivono i pazienti nei giorni e nei momentidi. Il motivo per cui racconta, ha spiegato, èdi abbattere delle paure legate alla. Dopo quasi vent’anni passati al fianco di pazienti terminali,afferma di aver assistito a decine di esperienze che lei definisce “paranormali” e anche spirituali.In che senso? I pazienti sembrano essere in grado di comunicare con l’aldilàdel proprio decesso. Uno dei fenomeni che descrive si chiama “visioning“, visioni sul letto di, ovvero quando una persona vicina alla fine comincia a vedereo cose che fisicamente nonpresenti nella stanza. L’infermiera ha spiegato al tabloid che questi fenomeni iniziano tre o quattro settimanedel decesso: le visioni più comuni includono familiari defunti ma compaiono anche figure religiose e animali domestici chemorti.