Ilfattoquotidiano.it - “Sono caduto e mi hanno messo 10 punti di sutura. Io ministro? Mi avrebbero cacciato dopo 15 giorni”: le confessioni di Silvio Garattini

Ha 96 anni, manon smette di lavorare. Nemmeno con il mal di schiena: “È una cosa di cui finora a 96 anni non avevo mai sofferto”, racconta a La Stampa. Il fondatore dell’Istituto Mario Negri èpochifa, ma ci scherza sopra: “Diecidi: per fortuna non mirotto niente, però ho avuto una forte contrazione muscolare e i miei cinque figli miproibito di viaggiare. Temo che fino alla fine del mese non mi faranno muovere”. Intanto scrive un altro libro, quando l’ultimo “La salute dei bambini” con il pediatra Mario De Curtis, è appena uscito.Il suo primo titolo? “Perito chimico. Ed è quello a cui tengo di più, da cui dipende tutto il resto – ha raccontato -. Fu mio padre, a guerra in corso, a indirizzarmi verso una scuola professionale di Bergamo, la città dovenato, in modo che a 18 anni potessi portare denaro in casa”.