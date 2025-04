Oasport.it - Sonny Colbrelli: “Ganna se la gioca alla Parigi-Roubaix. Tiberi unico italiano che può avvicinare Nibali”

“Pedaliamo al centro della strada, la strada è fatta a dorso d’asino e ai lati è scavata dalle ruote dei trattori che hanno lasciato scie come binari di un treno, che però non emergono ma sprofondano. Vedo in me unmai visto prima, mai così determinato e aggressivo. Solo per un attimo. Poi scaccio il pensiero. I pensieri pesano. I pensieri frenano“. Queste sono le parole didel 2021, la corsa più aspra e imprevedibile del calendario ciclistico internazionale. Sdraiato per terra, ricoperto di fango e tra le lacrime: nel momento più sublime della sua carrieraera sporco come quando da ragazzo tornava dfabbrica per poi uscire in bicicletta. Il 3 ottobre 2021 la faccia diera color, o colore dei sogni. Le lacrime e quel sorriso di un uomo che torna bambino sono stati la cornice di un capolavoro.