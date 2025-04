Sonego out all’esordio a Montecarlo Martinez avanti in tre set

Montecarlo (MONACO) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in scena al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro.Il 29enne tennista piemontese, numero 41 del ranking Atp, si è arreso all'esordio allo spagnolo Pedro Martinez, 51esimo della classifica mondiale, vincente in tre set con il punteggio di 6-4 1-6 6-2.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

