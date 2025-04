Oasport.it - Sonego cede alla distanza con Martinez ed esce al primo turno a Montecarlo

Leggi su Oasport.it

CrollaLorenzonell’incontro valevole per ildel torneo ATP di. Lo spagnolo Pedrosi impone, in due ore e quattordici minuti, 6-4 1-6 6-2 e si guadagna la sfida del secondocontro il vincente del confronto tra il danese Holger Rune e il portoghese Nuno Borges.inizia difendendo a 30 il servizio in un game inaugurale nel quale commette anche un doppio fallo, lo spagnolo replica conquistando, a 15, l’1-1. Il tennista italiano sale 2-1 al termine di un terzo gioco autorevolmente condotto grazie alle accelerazioni di diritto, l’iberico impatta sul 2-2 mantenendo la battuta a zero e il piemontese, dopo aver salvato una pbreak, firma, ai vantaggi il 3-2. La prima svolta arriva nel settimo game quando lo spagnolo si porta sul 15-40 sfruttando il doppio fallo del rivale e,seconda opportunità, gli strappa il servizio con un gran passante di diritto per poi allungare, a 15, sul 5-3 sancito dal rovescio lungolinea vincente.