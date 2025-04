Sondaggi politici | in crescita Fratelli d’Italia M5S e Lega Pd e Forza Italia in calo

Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, torna a crescere nei consensi secondo l’ultimo Sondaggio Swg per il Tg La7. Nella settimana appena conclusa, le intenzioni di voto premiano anche Lega e Movimento 5 Stelle, mentre registrano una leggera flessione Partito Democratico e Forza Italia.Leggi anche: Sondaggi, cambiano gli equilibri: Lega e M5S in salitaLe percentuali dei principali partitiTra le forze politiche maggiori, Fratelli d’Italia segna un aumento dello 0,4%, confermandosi primo partito. A seguire, salgono anche il Movimento 5 Stelle e la Lega, entrambi con un +0,3%, mentre Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2%. In calo invece Partito Democratico e Forza Italia, che perdono entrambe lo 0,2%.I movimenti dei partiti minoriTra i partiti minori si registra una flessione per Azione, Italia Viva (entrambe a -0,1%) e +Europa (-0,2%). Thesocialpost.it - Sondaggi politici: in crescita Fratelli d’Italia, M5S e Lega. Pd e Forza Italia in calo Leggi su Thesocialpost.it , il partito della premier Giorgia Meloni, torna a crescere nei consensi secondo l’ultimoo Swg per il Tg La7. Nella settimana appena conclusa, le intenzioni di voto premiano anchee Movimento 5 Stelle, mentre registrano una leggera flessione Partito Democratico e.Leggi anche:, cambiano gli equilibri:e M5S in salitaLe percentuali dei principali partitiTra le forze politiche maggiori,segna un aumento dello 0,4%, confermandosi primo partito. A seguire, salgono anche il Movimento 5 Stelle e la, entrambi con un +0,3%, mentre Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2%. Ininvece Partito Democratico e, che perdono entrambe lo 0,2%.I movimenti dei partiti minoriTra i partiti minori si registra una flessione per Azione,Viva (entrambe a -0,1%) e +Europa (-0,2%).

