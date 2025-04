Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, in crescita 5 Stelle e Lega: premiati dopo la piazza contro il riarmo e il congresso

Da una parte laildel Movimento 5, dall’altra ildella: sono questi i due elementi che più hanno caratterizzato l’ultima settimana politica in Italia e non è un caso che ipremino proprio i pentastellati e il Carroccio. Ma non solo, perché stavolta risale anche Fratelli d’Italia, tornando al di sopra del 30%.Sicuramente resta il fatto che la mobilitazione didei 5e quella congressuale dellahanno fatto bene a Giuseppe Conte e Matteo Salvini, che guadagnano consensi. All’opposto, in calo è invece il Pd che torna a una distanza intorno agli otto punti rispetto al partito di Giorgia Meloni. In netto calo è, invece, il giudizio sull’efficacia del lavoro del governo.elettorali, crescono Fdi, M5s eIl partito che guadagna più consensi nella rilevazione di Swg per il TgLa7 è Fratelli d’Italia: con un aumento dello 0,4% rispetto alla settimana precedente si attesta al 30,2%.