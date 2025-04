Ilgiorno.it - Solidarietà e amicizia. Un filo con Sao Mateus

"Grazie a loro, alla carica degli 800, un inizio di settimana freddo e grigio si è trasformato in un lunedì allegro, colorato e coinvolgente. I nostri alunni hanno anche questo potere". Maurizio Piasini, assessore ai Servizi sociali di Sondrio, ha preso parte al mega corteo che ieri mattina da piazza Garibaldi ha raggiunto il parco Bartesaghi attraversando diversi ponti sul Mallero, simboli del capoluogo, in occasione dell’anniversario 20+1 del gemellaggio della città con Sao: 20+1 perché l’anniversario tondo, lo scorso anno, non si è potuto svolgere a causa del maltempo. A dare concretezza e continuità al ponte tra le due città è l’associazione A Dança da Vida, che è riuscita a realizzare scambi di esperienze e ad attuare progetti diin grado di promuovere lo sviluppo della parte più emarginata della popolazione brasiliana.