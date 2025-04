Internews24.com - Solet Inter, il difensore risponde sul suo futuro: «Quando fai bene ci sono grandi squadre a guardarti, qui all’Udinese non gioco la Champions ma…»

di Redazione, ildell’Udinese, nonché obiettivo di mercato dei nerazzurri per l’anno prossimo, ha parlato anche del proprioOrmai da mesi il nome di Oumarha cominciato ad essere accostato sempre con più insistenza al calciomercato. Ildell’Udinese ha rilasciato un’vista ai microfoni di TV12 nella quale si è espresso anche su quello che potrebbe essere il proprio.UDINESE – «molto felice di essere arrivato in questa squadra. Mi hanno accoltodandomi grande fiducia, è stato facile per me ricambiare sul campo. La cosa migliore era giocare in un gran campionato e la cosa giusta era venire qua.l’Udinese mi ha chiamato non ci ho pensato due volte,salito su un aereo evenuto qui per dimostrare tanto. Le persone mi hanno accolto molto, spero che le cose continuino così perché voglio regalare in campo ciò che loro danno a me fuori dal campo».