Ilrestodelcarlino.it - Soldi per un provino all’Ascoli. La richiesta iniziale di 20mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ un racconto dal contenuto fosco quello fatto dai genitori di un aspirante calciatore la cui denuncia ha fatto finire sotto processo quattro persone accusate di aver chiestospacciando la possibilità di favorire unper il settore giovanile dell’Ascoli calcio, società estranea del tutto al fatto. Accusate in concorso di truffa sono quattro persone che ieri sono comparse davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti. Si tratta di un 60enne di Garlasco (Pavia), un 56enne di Porto San Giorgio, un 63enne di Ripatransone e un ascolano, anche lui di 63 anni. Sono difesi dagli avvocati Carnevali, Piergentili e Cantalamessa. Una vicenda collocata nell’estate del 2022 quando il 60enne patavino si mise in contatto con i genitori di un ragazzo, aspirante calciatore. Si presentò come un osservatore sportivo e propose alla coppia di far sostenere unal loro figlio con lo scopo di valutare le sue capacità calcistiche.