Soldi in cambio di un posto di lavoro | 61enne condannato per truffa

condannato con l'accusa di essersi fatto consegnare 10 mila euro facendo credere che avrebbe potuto "vendere" un posto di lavoro. Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca ha inflitto un anno di reclusione a Gaspare Abruzzo, 61 anni, di Santa Margherita Belice, imputato di truffa. Agrigentonotizie.it - "Soldi in cambio di un posto di lavoro": 61enne condannato per truffa Leggi su Agrigentonotizie.it con l'accusa di essersi fatto consegnare 10 mila euro facendo credere che avrebbe potuto "vendere" undi. Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca ha inflitto un anno di reclusione a Gaspare Abruzzo, 61 anni, di Santa Margherita Belice, imputato di

"Soldi in cambio di un posto di lavoro": 61enne condannato per truffa. Un posto di lavoro in cambio di soldi, revocati i domiciliari all'autista del 118 accusato di truffa. Promette lavoro in cambio di soldi. Imprenditore denunciato per truffa. «Chiedeva soldi a mio nome in cambio di posti di lavoro, l'ex assessore Borraccino testimonia contro suo cugino. Taranto, soldi in cambio di lavoro: al via dibattimento. Promessa di lavoro in cambio di 15mila euro, denunciato il titolare di un'impresa. Ne parlano su altre fonti

Regali in cambio di ore di lavoro: - Una 48enne residente a Cremona è a processo per estorsione sul posto di lavoro. A sporgere denuncia contro di lei era stata una marocchina di 50 anni che l’ha accusata ... (cremonaoggi.it)

Promette lavoro in cambio di soldi. Imprenditore denunciato per truffa - E’ una storia amara, di sotto sviluppo e sopraffazione, quella che arriva dal nostro territorio: la promessa di lavoro in cambio di denaro ... infranto e tanti soldi sprecati. (msn.com)

Lavoro in cambio di soldi, denunciato un uomo a Portomaggiore - Poi, dopo qualche tempo, la scoperta per la vittima che il tanto agognato “nullaosta” al lavoro era stato negato per mancanza di documentazione. Il sogno di suo nipote infranto, tanti soldi ... (msn.com)