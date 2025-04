Soccorso ciclista investito in via Fiume Adda

ciclista è stato infatti travolto da un veicolo mentre viaggiava in via Fiume Adda, nel territorio comunale di Verderio. Si tratta di uomo di 75 anni.L'allarme ai soccorsi è. Leccotoday.it - Soccorso ciclista investito in via Fiume Adda Leggi su Leccotoday.it Un'altra persona investita lungo le strade della provincia lecchese. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, unè stato infatti travolto da un veicolo mentre viaggiava in via, nel territorio comunale di Verderio. Si tratta di uomo di 75 anni.L'allarme ai soccorsi è.

