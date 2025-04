Snam ha firmato un accordo per l’acquisizione del 2499 per cento di Open Grid Europe

Snam e Infinity Investments, veicolo di investimento interamente posseduto dall'Abu Dhabi Investment Authority, hanno stipulato uno accordo per l'acquisizione da parte di Snam della quota del 24,99 per cento detenuta da Infinity Investments nel capitale sociale di Vier Gas Holding – società con sede in Lussemburgo che possiede indirettamente l'intero capitale sociale di Open Grid Europe – per un equity value di 920 milioni di euro. OGE è il più grande operatore indipendente di trasporto del gas in Germania, che gestisce una rete lunga circa 12 mila chilometri con circa 21 miliardi di metri cubi all'anno di volumi riconsegnati e oltre 400 clienti finali. Il completamento dell'operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2025 ed è soggetto al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive, ovvero l'autorizzazione all'acquisto da parte dell'Autorità antitrust tedesca, l'autorizzazione ai sensi della normativa tedesca sugli investimenti esteri da parte del ministero tedesco per gli Affari economici e l'azione per il clima, nonché il mancato esercizio da parte degli altri azionisti di VGH del diritto di prelazione stabilito nei relativi patti parasociali.

