Smart #5 Brabus il debutto alla Design Week di Milano Elettroni e muscoli – FOTO

Smart sulla quale l’allestitore Brabus è intervenuto già in fase di sviluppo è arrivata e riguarda la #5, il Suv elettrico di serie più grande (4,7 metri di lunghezza) mai prodotto dal marchio, da qualche anno una joint venture paritetica tra Mercedes-Benz e Geely.Clienti e appassionati sono abituati da tempo alle interpretazioni ad alte prestazioni dell’azienda di Bottrop, che sull’inedito modello – esibito segretamente in marzo a Stoccarda e svelato in anteprima a Milano nel corso della Design Week – sono incarnate esteticamente da una serie di inserti rossi e da un frontale differente rispetto al modello dal quale deriva. È una “prima volta” anche quella dei cerchi Brabus, peraltro da 21” montati su pneumatici 255/40, con i quali la macchina esce dalle linee di assemblaggio. Ilfattoquotidiano.it - Smart #5 Brabus, il debutto alla Design Week di Milano. Elettroni e muscoli – FOTO Leggi su Ilfattoquotidiano.it La “prima volta” di unasulla quale l’allestitoreè intervenuto già in fase di sviluppo è arrivata e riguarda la #5, il Suv elettrico di serie più grande (4,7 metri di lunghezza) mai prodotto dal marchio, da qualche anno una joint venture paritetica tra Mercedes-Benz e Geely.Clienti e appassionati sono abituati da tempo alle interpretazioni ad alte prestazioni dell’azienda di Bottrop, che sull’inedito modello – esibito segretamente in marzo a Stoccarda e svelato in anteprima anel corso della– sono incarnate esteticamente da una serie di inserti rossi e da un frontale differente rispetto al modello dal quale deriva. È una “prima volta” anche quella dei cerchi, peraltro da 21” montati su pneumatici 255/40, con i quali la macchina esce dalle linee di assemblaggio.

