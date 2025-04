Agi.it - Smantellata rete di scommesse clandestine a Messina: 22 arresti

AGI -, riciclaggio e autoriciclaggio: sono 22 gli, dei quali 9 in carcere e 13 domiciliari, con cui la Guardia di finanza diha smantellato un'organizzazione che dal 2022 a oggi gestiva la raccolta disportivea quota fissa e gioco d'azzardo attraverso piattaforme di gioco on-line illegali, e poi reimpiegava i profitti grazie a prestanomi. A capo del traffico erano in due, affiancati da un ristretto gruppo di collaboratori di fiducia legati da vincoli di parentela, ognuno con compiti ben definiti, che andavano dalla gestione tecnico-informatica delle piattaforme di gioco alla contabilità degli introiti da riconoscere agli affiliati. Sfruttando alcuni siti illegali, contraddistinti dall'estensione ".com", i cui server sono collocati al di fuori del territorio nazionale e gestiti da società estere, aggiravano le regole legali, a partire dall'uso del contante per eludere la tracciabilità delle transazioni: dopo aver acquisito la gestione sul territorio di una piattaforma di gioco legale, subito diffusa nell'area messinese con l'apertura di diversi punti di raccolta delle, sono riusciti a conquistarsi un buon numero di affiliati e a farla diventare predominante nel Messinese.