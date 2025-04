Dayitalianews.com - Smantellata rete di scommesse clandestine a Messina: 22 arresti

Leggi su Dayitalianews.com

illegali, riciclaggio e autoriciclaggio: sono ben 22 glieffettuati dalla Guardia di Finanza di, di cui 9 in carcere e 13 aglidomiciliari, nell’ambito di un’operazione che ha smantellato un’organizzazione criminale attiva dal 2022.Questagestiva attività illecite legate alla raccolta clandestina disportive a quota fissa e al gioco d’azzardo tramite piattaforme online non autorizzate. Inoltre, i profitti ottenuti da queste attività venivano reinvestiti attraverso l’uso di prestanomi per mascherare la provenienza illecita del denaro.Alla guida del traffico erano due individui, supportati da un gruppo ristretto di collaboratori fidati, legati da vincoli familiari e con ruoli specifici e ben definiti. I loro compiti spaziavano dalla gestione tecnico-informatica delle piattaforme di gioco alla gestione della contabilità degli introiti, che venivano distribuiti agli affiliati.