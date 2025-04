Agi.it - Smantellata organizzazione internazionale per traffico di migranti Italia - Turchia

AGI - Un gruppo organizzato che gestiva flussi di immigrazione clandestina verso l'è stato smantellato da una indagine della polizia di Siracusa. Sono 15 le misure cautelari in carcere eseguite nelle province di Cosenza, Catania e Catanzaro in, e in Albania, Germania, Oman eall'estero nei confronti di indagati di nazionalità egiziana, appartenenti a un'criminale operante in ambito. Devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata aldie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata dalla circostanza di operare in ambito. L'ordinanza del gip siracusano è frutto di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e condotta dal Servizio Centrale Operativo (Sco) e dalla Squadra Mobile di Siracusa, in sinergia con l'Agenzia Europol, Eurojust, il Servizio per la cooperazionedi polizia e l'Unità Human Trafficking And Smuggling Of Migrants di Interpol.