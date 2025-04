Ilrestodelcarlino.it - Siria, gli scenari di una guerra senza fine. Dai primi colpi di stato alla caduta di Assad

Ultimamente il pianeta è spettatore di moltissime guerre che coinvolgono tutti i civili e le potenze politiche e militari dei Paesi che le stanno combattendo. Ciò è distruttivo per il nostro mondo ed è difficile che gli Stati che si trovano a essere vittime dei ripetuti attacchi violenti da parte dei nemici possano riprendersi; la cosa che però riguarda tutta l’umanità, e che quindi può essere giudicata come più preoccupante, è il futuro nell’immediato di queste guerre, nate magari da fraintendimenti o scontri politici risolvibili con un incontro o un compromesso. Tra le tante guerre che ci riguardano e forse la terra dei nostri discendenti c’è quella che si sta svolgendo in. Essa vede schierate numerose fazioni, come l’ ISIL (Esercitono Libero) appoggiato dTurchia e Fronte Islamico al-Qaida in, le milizie a prevalenza curda YPG e YPJ, le milizie filo-governative e le milizie sciite provenienti da Iran, Iraq e Afghanistan.