Operazione: 15 arresti per traffico digrazie alla collaborazione tra polizie di vari paesi.

Notizie.virgilio.it - Siracusa, maxi blitz internazionale: sgominata rete da 30 milioni che trasportava migranti in barca a vela

Siracusa, maxi blitz internazionale: sgominata rete da 30 milioni che trasportava migranti in barca a vela.

Macerata, scontro tra famiglie finisce in rissa con lame e coltelli: quattro arresti in via Roma.

VIPER2 - MAXI-OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO NEL CONTRASTO ALLA PEDOPORNOGRAFIA ONLINE.

Messina centro di spaccio internazionale, 112 misure cautelari. I NOMI.

Maxi operazione antidroga, 112 arresti dalla Sicilia al resto d’Italia e del mondo.

Cocaina e marijuana tra Spagna, Catania e Malta: ecco chi sono i 9 arrestati nell'operazione “El Loco”.