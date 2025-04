Sinodo anche i voti forlivesi per il rinvio Corazza | Non siamo contro la Cei è positivo

Corazza e tre delegati della diocesi (Ugo Mazzetti, Anna Mattarelli e Silvia De Lorenzi) hanno partecipato alla seconda assemblea sinodale nazionale che si è svolta in Vaticano la scorsa settimana. L'appuntamento, che ha riunito oltre mille persone tra vescovi, sacerdoti, laici, delegati delle diocesi e invitati, aveva come obiettivo l'approvazione delle proposizioni, frutto del cammino comune ecclesiale di questi anni. "Abbiamo vissuto – racconta mons. Corazza – un clima serio e sereno. Serio perché tutti eravamo, e siamo, consapevoli del nostro compito, del momento storico che stiamo vivendo come Chiesa e come società civile. Sereno perché con tanti ci eravamo già incontrati in altre occasioni ma, soprattutto, perché condividiamo la stessa fede e fiducia nell'azione dello Spirito Santo che ci anima e ci incoraggia".

