Sinner ufficiale il ritorno a Roma | Jannik è nell’entry list degli Internazionali

Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali di Roma. Dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, arrivata in seguito all'accordo con la Wada, il tennista azzurro aveva ufficializzato già il suo ritorno nel torneo di casa in un'intervista a SkySport, ma oggi la storia si è arricchiata di un nuovo capitolo. L'organizzazione ha infatti diramato la entry list dei tennisti iscritti alla prossima edizione degl Masters 1000 Romano, al via il prossimo 7 maggio, e tra loro figura il nome di Jannik Sinner. L'altoatesino giocherà così il suo secondo torneo del 2025 dopo il trionfo agli Australian Open. Sinner, in ogni caso, non sarà l'unico italiano al Foro Italico. In totale saranno otto i tennisti azzurri in campo agli Internazionali di Roma: Jannik Sinner (numero 1) Lorenzo Musetti (16) Matteo Berrettini (34) Flavio Cobolli (36) Matteo Arnaldi (40) Lorenzo Sonego (41) Luciano Darderi (48) Mattia Bellucci (66) Sinner ha sfruttato questi due mesi di squalifica per rilassarsi e staccare, concentrandosi su amici e famiglia e concedendosi anche qualche momento di svago.

