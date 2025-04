Lettera43.it - Sinner resta numero uno grazie all’impresa di Berrettini: battuto Zverev a Montecarlo

È stato un pomeriggio importante per la stagione del tennis italiano, quello di martedì 8 aprile. Intanto perché Matteoha compiuto una vera impresa. Ai Masters 1000 di, il tennista romano haal secondo turno Sascha, testa di serieuno del torneo. L’italiano si è imposto sul tedesco 2-6, 6-3, 7-5, bissando il successo al debutto contro Navone e approdando così agli ottavi. Affronterà il vincente tra Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka. Ma c’è di più, perché la vittoria diè un regalo indiretto a Jannik. L’altoatesino, ancora fermo per scontare la squalifica ricevuto dopo il controverso caso Clostebol, resterà con assoluta certezza al primo posto in classifica ATP almeno fino al suo ritorno in campo.al primo posto in classifica ATP, infatti, non può più essere superato.