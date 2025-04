Sinner non tornerà come prima dopo la sospensione non riavremo più la stessa versione | la profezia di Luca Bottazzi

tornerà, Jannik Sinner non sarà come prima”. A dirlo in esclusiva a ilfattoquotidiano.it è il professor Luca Bottazzi, ex tennista professionista e oggi docente universitario, scrittore e coach di tennis, che si è espresso a margine dell’evento “TennIs. Una storia di arte e di scienza”, da lui tenuto insieme al professor Alessandro Tosi all’Università degli Studi di Milano. Bottazzi ha commentato l’ascesa del movimento tennistico italiano, soprattutto al maschile e l’ormai prossimo ritorno in campo di Sinner. Che per Bottazzi ” rischia di essere leggendario e diventare il più grande sportivo italiano di sempre”.La fine della sospensione di Sinner si avvicina. Perché Zverev e Alcaraz non ne hanno approfittato?Gli inseguitori non riuscendo ad approfittare dello stop di Sinner hanno dimostrato di non essere dei super tennisti, fatta eccezione per Carlos Alcaraz, che lo è. Ilfattoquotidiano.it - “Sinner non tornerà come prima dopo la sospensione, non riavremo più la stessa versione”: la profezia di Luca Bottazzi Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Quando, Janniknon sarà”. A dirlo in esclusiva a ilfattoquotidiano.it è il professor, ex tennista professionista e oggi docente universitario, scrittore e coach di tennis, che si è espresso a margine dell’evento “TennIs. Una storia di arte e di scienza”, da lui tenuto insieme al professor Alessandro Tosi all’Università degli Studi di Milano.ha commentato l’ascesa del movimento tennistico italiano, soprattutto al maschile e l’ormai prossimo ritorno in campo di. Che per” rischia di essere leggendario e diventare il più grande sportivo italiano di sempre”.La fine delladisi avvicina. Perché Zverev e Alcaraz non ne hanno approfittato?Gli inseguitori non riuscendo ad approfittare dello stop dihanno dimostrato di non essere dei super tennisti, fatta eccezione per Carlos Alcaraz, che lo è.

Zverev sogna la rivincita a Roma: “Sinner? Non credo tornerà più forte di prima”. L'attesa sta finendo, ecco quando torna a giocare Sinner. Roddick a spada tratta: “Sinner? Non può essere quello di prima dopo la squalifica, ecco perché”. Intanto Jannik eguaglia Kuerten alla settimana n.43 da numero uno del mondo. Perché Jannik Sinner non sarà più numero 1 nella Race ATP dopo il torneo di Miami. Sinner squalificato per tre mesi: quali tornei salterà? Quando tornerà? Il primo posto al mondo è a…. Squalifica Sinner: quando e con quanti punti tornerà e quali tornei salta. 5 domande sull'accordo con la Wada. Ne parlano su altre fonti

Internazionali di Roma 2025: ufficiale il rientro di Sinner, otto azzurri in tabellone - Non c'era dubbi ma ora è ufficiale: Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali di Roma dopo la sospensione per doping per il caso Clostebol. Nella serata di lunedì è stata pubblicata ufficialm ... (msn.com)

Roddick a spada tratta: “Sinner? Non può essere quello di prima dopo la squalifica, ecco perché”. Intanto... - Ecco le bombe di Andy Roddick che si sbilancia sul ritorno di Jannik Sinner dopo la sospensione per il caso doping: “Non potrà essere quello di prima, è impossibile, vi spiego perché”. Ma intanto, fuo ... (mowmag.com)

Adriano Panatta su Jannik Sinner: "Forse è anche troppo perfetto. Prima o poi... - Dall'accordo con la WADA per una sospensione di tre mesi sul caso Clostebol al momento in cui tornerà in campo agli Internazionali BNL d'Italia, Adriano Panatta - durante al presentazione dell'evento ... (msn.com)