Agi.it - Sinner nella entry list degli Internazionali d'Italia. Dieci gli azzurri in main draw a Roma, è record di presenze

AGI - Pubblicata l'di singolare maschile e femminile dell'edizione numero 82BNL d', che si preannuncia dapercomplessivenei vari tabelloni e per l'estensione del Foro Italico da 12 a 20 ettari. Per la prima volta, infatti, gli incontri di tennis si giocheranno anche nello Stadio dei Marmi 'Pietro Mennea' dove è stata realizzata la nuova SuperTennis Arena, terzo dei quattro show court. Glinel tabellone maschile In attesa delle wild card e delle qualificazioni, sono otto glini oggi sicuri di un posto in: Jannik(n.1 Atp), Lorenzo Musetti (16), Matteo Berrettini (34), Flavio Cobolli (36), Matteo Arnaldi (40), Lorenzo Sonego (41), Luciano Darderi (48), Mattia Bellucci (66). L'del singolare femminile Per quanto riguarda l'di singolare femminile, in attesa dell'ufficializzazione delle wild card, sono due le tennistene ai nastri di partenza del WTA 1000 al Foro Italico: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, numero 6 e 59 del mondo.