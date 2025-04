Thesocialpost.it - Sinner, la notizia è appena arrivata: “È ufficiale”

L’aria è tesa, carica di aspettative. Perché l’assenza di un campione a volte pesa quasi più che la sua presenza. Abbiamo avvertito tutti il vuoto generato non solo dalla mancanza di partite, ma anche dal silenzio scelto da Jannikin questo periodo per lui complesso: un silenzio rotto solo negli ultimi giorni.Ma ora si può finalmente sorridere: i campi del Foro Italico si preparano a ospitare una nuova edizione degli Internazionali di Roma e Janniksarà della partita. Il tennista altoatesino, dopo il periodo di sospensione dovuto alla squalifica per il caso Clostebol, si appresta così disputare il suo secondo torneo del 2025, dopo il trionfo agli Australian Open.ci sarà: la confermaper RomaNon ci sono più dubbi: Jannikfigura nell’entry listdegli Internazionali di Roma.