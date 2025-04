Ilfattoquotidiano.it - Sinner è sicuro di rimanere numero 1 al mondo fino al suo rientro a Roma: merito di Berrettini

Adesso è ufficiale: Jannikresterà iluno alal giorno del suo, dopo la squalifica per il caso Clostebol, agli Internazionali diin programma dal 7 al 18 maggio. Grazie alla straordinaria vittoria di Matteosul2 del ranking Alexsader Zverev nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, l’altoatesino è certo che nessuno potrà strappargli lo scettro di miglior tennista sul pianeta.Il tedesco aveva l’ultima chance per provare a superare Jannikin classifica, anche se la sua era una missione difficilissima. Non solo doveva vincere l’Atp di Monecarlo, ma persino quelli di Madrid e Monaco di Baviera. Le ambizioni di Zverev si sono frantumate già al primo incontro sulla terra rossa, contro un dirompente Matteo Berettini. Il tennistano ha mostrato la sua versione migliore soprattutto a partire dal secondo set.