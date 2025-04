Oasport.it - Simone Velasco: “Pogacar fa bene a provare a vincere quello che gli manca, a costo di sbagliare un Tour de France”

è stato il gradito ospite dell’ultima puntata di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’approfondimento sul ciclismo ha visto protagonista il 29enne nativo di Bologna che ha analizzato il suo avvio di stagione e, più nel complesso, ha dato il suo punto di vista sulla stagione 2025 che sta per entrare sempre più nel vivo.Il ciclista che corre per l’XDS Astana Team inizia dal suo inizio di stagione tra GP Miguel Indurain, quindi Paesi Baschi e le Classiche Ardenne in arrivo in rapida successione: “Ad onor del vero i Paesi Baschi non erano in programma originariamente. In teoria avrei avuto un allenamento in quota in questo periodo, ma dopo essermi ammalato ad inizio anno la condizione giusta non arrivava quindi abbiamo deciso di correre Coppi&Bartali, GP Indurain e Paesi Baschi.