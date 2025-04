Screenworld.it - Silo: il futuro dell’umanità tra rivolte e damnatio memoriae

Leggi su Screenworld.it

In un mondo condannato dalla rovina della guerra atomica, l’unica speranza per l’umanità è costruirsi unnelle profondità della terra. Giganteschi rifugi atomici, labirintici dedali verticali diventano il nuovo mondo, ma si possono lasciare all’esterno solo le memorie della guerra atomica, o si porteranno all’interno anche le ombre dell’animo umano?Con la sua Trilogia del, Hugh Howey ha ritratto alla perfezione questa distopia futura, ritraendo un’umanità disperatamente in cerca di un, ma apparentemente incapace di abbandonare le sue asperità. Un ritratto impietoso che ha affascinato il mondo del cinema, tanto da suscitare l’attenzione di Ridley Scott, ma il destino della Trilogia delnon era sul grande schermo, ma nella serialità. E per un’ambientazione così complessa, non poteva esserci miglior scenario di AppleTv+, dove la sci-fi sembra aver trovato una degna attenzione.