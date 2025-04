361magazine.com - Signorini spiazza e gela tutti. Mediaset guarda avanti

Nessun congedo, nessun indizio sul domani. Il conduttore lascia la scena in silenzio, mentre dietro le quinte si parla già di rinnovo biennaleNessun saluto, nessuna promessa, nessun appuntamento a settembre. Alfonso, nell’ultima puntata del Grande Fratello, ha lasciato il pubblico di milioni di telespettatori con un silenzio che fa rumore. Un gesto che non è passato inosservato e che ha subito scatenato un’ondata di domande, indiscrezioni e supposizioni. Stanchezza? Strategia? Oppure qualcosa bolle davvero in pentola?ha già fatto la sua mossaEppure, dietro le quinte, il copione sembra già scritto. Fonti vicine al conduttore confermano che il rinnovo del contratto consarebbe già stato siglato. Non per una, ma per due stagioni: 2025/2026 e 2026/2027. Una scelta forte da parte dei vertici, che non intendono rinunciare al volto che, nel bene e nel male, ha trasformato il reality più famoso d’Italia in un fenomeno pop da commentare, criticare e seguire fino all’ultima clip.