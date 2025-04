Ilrestodelcarlino.it - Sigfrido Ranucci al circolo Arci Pigal racconta i segreti delle sue inchieste

Il giornalismo d’inchiesta arriva a Reggio Emilia. Questo giovedì infatti, alle ore 21, il giornalista, volto e mente del programma ’Report’ sarà ospite delper presentare il suo ultimo libro ’La scelta’. L’iniziativa è promossa dal movimento reggiano Agende Rosse “Rita Atria“, che ha voluto trasformare l’occasione editoriale in un incontro pubblico per riflettere sul ruolo dell’informazione e dellla legalità nella nostra società. In Rai dal 1990,ha realizzato numerosesul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Dal 2017 è autore e conduttore di ’Report’ (Rai 3), unatrasmissioni più importanti di giornalismo investigativo che affronta temi di carattere economico e sociale. "Come attivisti antimafia e come cittadini/e non possiamo che apprezzare e sostenere il giornalismo come servizio pubblico" si legge nella nota diffusa da Agende Rosse.