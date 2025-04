Siena FC esonera Lamberto Magrini | Gill Voria nuovo allenatore

Lamberto Magrini, domenica, al triplice fischio di Trestina-Siena. Il preludio di quanto sarebbe successo nella tarda mattinata di ieri: il suo allontanamento dalla panchina bianconera. "Onestamente non vedo Magrini nel futuro del Siena", ha affermato il mister dopo la sconfitta, lamentandosi della coperta troppo corta a livello di organico e dell’atteggiamento di alcuni giocatori a sua disposizione. Un malumore celato a lungo, evidentemente, poi difficile da tenere a freno. Quindi l’epilogo, inatteso quanto atteso. Una storia d’amore iniziata nell’estate del 2023, quella tra Magrini e la Robur, rafforzata dalla magica cavalcata verso la Serie D e da un’imbattibilità durata trentotto giornate (è stato l’unico allenatore a non aver mai perso nell’arco di una stagione). Sport.quotidiano.net - Siena FC esonera Lamberto Magrini: Gill Voria nuovo allenatore Leggi su Sport.quotidiano.net Sono suonate subito come un addio le dichiarazioni di, domenica, al triplice fischio di Trestina-. Il preludio di quanto sarebbe successo nella tarda mattinata di ieri: il suo allontanamento dalla panchina bianconera. "Onestamente non vedonel futuro del", ha affermato il mister dopo la sconfitta, lamentandosi della coperta troppo corta a livello di organico e dell’atteggiamento di alcuni giocatori a sua disposizione. Un malumore celato a lungo, evidentemente, poi difficile da tenere a freno. Quindi l’epilogo, inatteso quanto atteso. Una storia d’amore iniziata nell’estate del 2023, quella trae la Robur, rafforzata dalla magica cavalcata verso la Serie D e da un’imbattibilità durata trentotto giornate (è stato l’unicoa non aver mai perso nell’arco di una stagione).

