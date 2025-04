Sicurezza ricostruzione minacce ibride A Roma si discute sul futuro dell’Ucraina e dell’Europa

Formiche.net - Sicurezza, ricostruzione, minacce ibride. A Roma si discute sul futuro dell’Ucraina (e dell’Europa) Leggi su Formiche.net “Un approccio trasversale sulla questione, affrontata da diverse angolature”. Questa la definizione utilizzata dall’Ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente del Nato Defence College Foundation, nel suo intervento di apertura dell’evento “Eastern Europe 2025 – Protecting the region from blended threats”, organizzato dalla stessa Ndcf in collaborazione con l’International Council on Environmental Economics and Development, la Fondazione Compagnia di San Paolo, il Nato Defence College Foundation e Mbda. Attraverso l’intero pomeriggio relatori e moderatori, introdotti da Minuto Rizzo, dal Co-Chair of Customs & Trade Facilitation committee della Camera di commercio americana di Kyiv Oleksandr Prokhorovych, e dalla Dean Nato Defense College Suzanne Nielsen, si sono alternati sul palco per approfondire le diverse dinamiche che coinvolgono l’Ucraina e l’Europa come causa e conseguenza del conflitto.

