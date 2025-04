Sicurezza globale | collaborazione rafforzata tra Nato e Giappone afferma Rutte

"In un mondo sempre più pericoloso è necessaria una relazione più intensa fra la Nato e il Giappone". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Mark Rutte, incontrando il ministro della difesa Giapponese a Tokyo. "L'invasione della Russia in Ucraina mostra che non possiamo dare per certa la nostra Sicurezza, che è indivisibile, poiché quel che accade nell'Indo-Pacifico impatta la regione transatlantica e viceversa", ha aggiunto, sottolineando che andrà anche aumentata la cooperazione nell'industria della difesa.

