Sicurezza a Savignano l' Arma dei Carabinieri incontra i residenti del quartiere San Giovanni

Sicurezza pubblica e prevenzione delle truffe, con particolare attenzione alla protezione della popolazione anziana. Saranno questi i temi dell'incontro aperto al pubblico che si terrà giovedì 10 aprile nei locali della canonica della pieve di San Giovanni alle 20,30.

"Savignano non è sicura, che ne è delle telecamere?" - E aggiunge: "Penso alla commessa che si è trovata faccia a faccia con un criminale armato. Era sola ... e a pretendere soluzioni. Savignano merita sicurezza, non il far west". (msn.com)