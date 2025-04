Ilfoglio.it - Sia lodato Guglielmo Golinelli

Dio salviche al congresso della Lega è stato l'unico ad avere davvero il “coraggio della libertà”, evocato nel titolo dell'evento ma in realtà alquanto tralasciato. Ovviamente il mio leghista preferito rimane Elon Musk, col suo intervento contro l'invasione: “Un Paese non è una geografia ma le persone che lo abitano”. Mentre i preti da Bergoglio in giù, i politici da Angela Merkel in poi la pensano come Metternich: le nazioni come espressioni geografiche, contenitori senza storia da riempire senza riguardo. Però fra i leghisti italiani scelgo lui,da Mirandola, il cui intervento è stato fatto slittare più volte da una manina maliziosa affinché parlasse all'ultimo, quando non c'erano più giornalisti in sala: il consenso a Salvini doveva apparire non di tipo padano, non di tipo italiano, bensì di tipo bulgaro.