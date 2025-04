Si scalda la corsa Champions | sei squadre in sei punti poche speranze per il Milan

scalda la corsa alla Champions League, per la quale, fatta eccezione per i primi due posti già acquisiti con Inter e Napoli, restano da definire il terzo e il quarto. Analizziamo la situazione delle singole squadre coinvolte.SI scalda LA corsa Champions: LA PREVISIONESembrava fatta per l’Atalanta invece, le ultime tre sconfitte consecutive mettono a rischio il terzo posto. C’è necessità di invertire la rotta, ma il calendario non promette bene visto le sfide con altre dirette concorrenti, tra cui Bologna, Roma e Milan.Dietro la squadra di Gasperini, va forte il Bologna che ha accumulato sei vittorie e un pari nelle ultime sette partite. Sport.periodicodaily.com - Si scalda la corsa Champions: sei squadre in sei punti, poche speranze per il Milan Leggi su Sport.periodicodaily.com A sette giornate dal termine del campionato italiano di Serie A 2024/2025, i verdetti sono ancora lontani dall’essere definiti e l’impressione è che tutto sarà deciso al fotofinish. In particolare, dopo gli ultimi recenti risultati silaallaLeague, per la quale, fatta eccezione per i primi due posti già acquisiti con Inter e Napoli, restano da definire il terzo e il quarto. Analizziamo la situazione delle singolecoinvolte.SILA: LA PREVISIONESembrava fatta per l’Atalanta invece, le ultime tre sconfitte consecutive mettono a rischio il terzo posto. C’è necessità di invertire la rotta, ma il calendario non promette bene visto le sfide con altre dirette concorrenti, tra cui Bologna, Roma e.Dietro la squadra di Gasperini, va forte il Bologna che ha accumulato sei vittorie e un pari nelle ultime sette partite.

Serie A, corsa per l’Europa: chi è in vantaggio con chi negli scontri diretti. Roma, Ranieri soddisfatto: “È una grande Juve. Io dirigente? Non sarà così”. Nuovo allenatore Juve: si scalda quel nome ma... Ultime. Corsa scudetto dal 90’ in poi Balo e Zaniolo: i “traslocanti”. Ci pensa Dobvyk e la Roma resta in corsa per la Champions. La Juve vince. Como e Empoli si dividono la posta, vittoria per il Bologna. "È fallo su di te!": Inzaghi e il primo pensiero dopo il gol di Juve-Inter. Ne parlano su altre fonti

Serie A, calendario corsa Champions: sei squadre in sei punti, Milan quasi fuori - L'Atalanta, che sembrava aver quasi in tasca il pass per la Champions, dopo tre scontri diretti si lecca le ferite. Dalla lotta per lo scudetto, infatti, gli uomini di Gasperini si trovano invischiati ... (msn.com)

E ora è bagarre Champions! Sei squadre in 6 punti: i calendari a confronto - Quante e quali squadre andranno in Europa? E se una o più italiane vincono Champions, Euroleague o Conference che succede? Come cambia la lotta al quarto posto dopo l'ultima giornata in cui, tranne La ... (gazzetta.it)

Corsa Champions, la sconfitta dell'Atalanta raddoppia le squadre: solo il Milan è fuori - Sei squadre in sei posti si giocano l'accesso alla Champions League, a cominciare dal Bologna oggi con il Napoli: Atalanta, Juventus, Lazio, la tignosa Roma di Ranieri e la Fiorentina di un Kean mvp p ... (msn.com)