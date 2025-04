Si finge dipendente della banca | Deve bloccare un bonifico E gli ruba 55mila euro

55mila euro. E’ la disavventura subita da un cittadino di Ferrara ed iniziata a fine novembre 2024 con un semplice sms. Nel breve messaggio ricevuto sul cellulare della vittima ed apparentemente proveniente proprio dal suo istituto bancario, la stessa è stata informata di un. Ferraratoday.it - Si finge dipendente della banca: "Deve bloccare un bonifico". E gli ruba 55mila euro Leggi su Ferraratoday.it Una truffa da. E’ la disavventura subita da un cittadino di Ferrara ed iniziata a fine novembre 2024 con un semplice sms. Nel breve messaggio ricevuto sul cellularevittima ed apparentemente proveniente proprio dal suo istitutorio, la stessa è stata informata di un.

